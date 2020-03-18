Банк «Союз» реализует комплекс мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции

Банк «Союз» разработал и приступил к реализации комплекса мер в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Они призваны обеспечить безопасность здоровья сотрудников и клиентов банка. Банк «Союз» сформировал штаб оперативного управления, осуществляющий контроль за ситуацией и принятие необходимых решений. Возглавляет оперативный штаб председатель правления банка Олег Панарин. Управление осуществляется из головного офиса банка.

На дистанционную работу переводится значительное число сотрудников, находящихся в группе повышенного риска. Банк обеспечивает сотрудников всеми необходимыми средствами для выполнения поставленных задач в режиме удаленного доступа. Вводятся также дополнительные меры по температурному контролю для тех, кто по производственным причинам находится на рабочих местах.

При этом все клиентские службы компании функционируют в штатном режиме. Клиенты могут воспользоваться продуктами и услугами банка в офисах продаж. Все сотрудники, работающие непосредственно с клиентами, обеспечиваются необходимыми средствами защиты: масками, перчатками, дезинфицирующими гелями. Во всех местах общего пользования и точках большого скопления людей, в частности, в клиентских зонах, проводятся дополнительные санитарные и дезинфицирующие мероприятия.

Банк рекомендует всем клиентам управлять своими финансами с помощью удобного мобильного приложения «Банк СОЮЗ Онлайн» или воспользоваться личным кабинетом в «Интернет-банке».

Приложение «Банк СОЮЗ Онлайн» доступно для iOS и Android. В нем легко зарегистрироваться и настроить вход по короткому коду доступа или Touch ID. Войти в «Интернет-банк» можно по прямой ссылке online.banksoyuz.ru или перейти по кнопке «Интернет-банк» с главной страницы сайта банка www.banksoyuz.ru. Функционал «Интернет-банка» и мобильного приложения предоставляется клиентам банка «Союз» бесплатно, в качестве дополнения к различным пакетам банковских услуг.

Олег Панарин, председатель правления банка «Союз»:

- Нашей важнейшей задачей остается обеспечение бесперебойной работы банка и качественное и оперативное обслуживание клиентов по всем доступным каналам коммуникации. Вместе с тем мы понимаем уровень ответственности за здоровье и безопасность наших сотрудников и клиентов. Банк «Союз» принял решение предпринять необходимые превентивные меры для борьбы с распространением коронавируса.

В банке «Союз» проводится просветительская кампания, в рамках которой сотрудников информируют о необходимых персональных мерах по обеспечению защиты собственного здоровья, а также здоровья близких, клиентов и коллег.

Для связи с банком используйте форму обратной связи в «Интернет-банке» или мобильном приложении или позвоните по телефонам: +7 495 729-55-55 (Москва), +7 (800) 100-33-22 (бесплатный звонок для регионов России).