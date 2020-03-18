Противовирусная терапия для бизнеса от Солид Банка

Волатильность курса валют, падение котировок нефти и рынков по всему миру, вирусная инфекция и связанная с ней паника – события, оказывающие не самое благоприятное влияние на малый и средний бизнес. Понятным и проверенным временем инструментом получения дополнительных денег остаются классические банковские кредиты для бизнеса. И сейчас наиболее выгодный момент для его оформления, так как ставки снизились вслед за ключевой ставкой ЦБ, но специалисты Солид Банка сомневаются, что тренд на снижение продолжится в ближайшее время.

Предприниматели, в большинстве своем, не склонны подвергаться паническим настроениям. В сложных внешних обстоятельствах собственники бизнеса не впадают в уныние, а стараются оперативно адаптировать предприятие к изменяющимся условиям. Многие переориентируются на другую целевую аудиторию, ищут альтернативные рынки сбыта, внедряют прочие изменения, в том числе и новые цифровые решения. Главное в этот момент своевременно и проактивно сработать на опережение, не дожидаясь наступления стагнации. Аналитики говорят о том, что бизнесу придется кардинально пересмотреть модель работы. Кризисные процессы рано или поздно сойдут на нет, и «на коне» окажутся предприниматели, сумевшие выстроить новую пластичную структуру, готовую к вызовам современности.

Бизнес первым принимает на себя все «прелести» перемен. Безусловно, огромную роль в сохранении устойчивости российского бизнеса играют разнообразные меры государственной поддержки, которые оперативно внедряются правительством. Это и различные налоговые льготы, и субсидирование ставок по ипотеке, что позволяет поддержать строительный бизнес, другие льготы и преференции. Но без дополнительного финансирования вряд ли можно обойтись. Если и в лучшие времена предприниматели избегали отвлекать средства из оборота, то сейчас тем более.

Понятным и проверенным временем инструментом получения дополнительных денег остаются классические банковские кредиты для бизнеса. Никакие новомодные предложения не могут конкурировать с кредитом, т.к. в эпоху изменений предпринимателям необходимо четкое понимание условий продукта и прозрачная математика. С банковским кредитом бизнес знаком давно. И сейчас наиболее выгодный момент для его оформления, т.к. ставки снижаются, вслед за ключевой. Но эксперты ставят под сомнение, что тренд на снижение продолжится, поэтому рекомендуют использовать ситуацию с максимальным профитом.

В Солид Банке можно оформить кредит на любые цели бизнеса, а также, естественно, выбрать форму выдачи в зависимости от потребностей и планов: срочный кредит, возобновляемая или невозобновляемая кредитная линия, овердрафт.

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