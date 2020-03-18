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Доллар выше 80 рублей

18 марта 2020

Доллар поднялся выше 80 рублей впервые с февраля 2016 года. Ранее стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 6,9%, достигнув $26,75 за баррель впервые с сентября 2003 года. По мнению аналитиков, на рынке царит медвежий тренд.

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18 марта 2020

Устойчивую нисходящую динамику демонстрируют и рынки акций. Индекс МосБиржи обновляет 2-летний минимум, теряя более 5% и приближаясь к уровню 2100 п.  Индекс РТС снижается на 11%,  за 2 месяца фондовый индикатор упал почти в 2 раза.

Аналитики считают, что продолжается развитие классического медвежьего тренда, характеризующегося потерей ценовых ориентиров и продажами «по любым ценам».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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