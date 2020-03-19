Драма на рынках: доллар выше 80, нефть ниже $27, индекс РТС провалился на 11%

Российский рынок сегодня пережил один из самых драматичных моментов за последние дни. Зарубежные индексы обновляют 3-летние минимумы, нефть упала до уровней 2003 года, пробив последнюю поддержку 4-летней давности, которая находилась на 27,8 доллара. Сегодня бочка нефти марки Brent доходила до 26,65, что в реальных ценах (с поправкой на долларовую инфляцию) начала века соответствует 18-19 долларам. Фактически мы сейчас наблюдаем цены 90-х годов 20-го века, отмечает Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

– Ситуация на сырьевых площадках вышла из-под контроля в связи с новым этапом распространения коронавируса в США. Первые пациенты появились во Флориде – одном из самых пожилых по населению штатов. Рынок опасается резко роста смертности и, как следствие, усиления мер, направленных на заморозку деловой активности. Предел падения по нефти в настоящий момент отсутствует. Спекулятивно нефть может доходить ниже дисконтной цены Saudi Aramco (25 долларов), за которой следующая психологическая цель – 20 долларов. Но вряд ли рынок долго продержится на таком низком дне. Свежие данные по запасам из США уже показали рост сырья в хранилищах на 2 млн баррелей и падение запасов дистиллятов почти на 3 млн – против ожидавшихся +3,3 и -2 млн соответственно.

На этом фоне РТС проваливается ниже 830 пунктов, теряя в моменте до 11,5%. Даже после сильного отката вверх индекс все еще торгуется ниже уровней поддержки весны 2016 года. Следующая цель для медведей – 750 пунктов. Ее можем увидеть еще до конца недели. Абсолютное историческое дно все ближе, но за две-три сессии его достичь не удастся. По нашему мнению, пока ситуация далека от того, чтобы рынок ушел ниже 700 пунктов и тем более вышел на 500, где он находился в 2009 году.

Индекс Мосбиржи благодаря упавшему рублю удается держаться чуть выше 2150 пунктов, временами проседая ниже 2100. Довольно сильной локальной поддержкой выглядит уровень 2080 пунктов. Его пробой будет означать сползание в очень волатильный диапазон 1820-2070 пунктов. Мы допускаем, что такие уровни будут достигнуты при нефти ниже 25 за баррель.

Из акций в наибольшей просадке Аэрофлот (-10,9%). Бумаги компании лихорадит на фоне закрытия неба – как властями других стран, и так и российским регулятором. Взрывной рост, вопреки общему тренду, показывают: Лента (+6,5%), Полюс (+6,3%), X5 Retail Group (+4,8%), Полиметалл (+4,3%). Инвесторы скупают ретейлеров, ожидая роста выручки из-за потребительского ажиотажа, а также бумаги золотодобывающих компаний – в надежде на защиту от падения рынка акций. По нашему мнению, обе инвестидеи являются крайне спекулятивными и не надежными. Прибыль от роста может быть нивелирована новым падением индексов уже на следующий торговый день.

Рубль сегодня буквально придавило к историческим минимумам. Доллар поднялся выше 80 рублей. Рост в течение дня составил более 4,5 рублей, или свыше 6%. Евро держится менее уверенно – по причине снижения к доллару на международных рынках. Однако и он близок к своим абсолютным вершинам, доходя до 87,66 рублей в моменте. До конца дня мы ожидаем отката в обеих парах в пользу рубля. Следующая сессия, вероятнее всего, начнется со слабого укрепления российской валюты. Однако общий тренд пока не переломлен. Доллар, по нашему мнению, вполне способен вырасти до 86 рублей, евро соответственно – до 93-95 рублей.