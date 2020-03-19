Рынок бьется в агонии

День ото дня российскому фондовому рынку становится все хуже и хуже. Внешний фон не сказать, что становится мрачнее или печальнее, здесь как раз все закономерно и понятно. Надежды на то, что завтра встанет солнце и мир забудет о разгуле вируса и крахе экономик, нет совсем. Но и иммунитета к плохим новостям тоже пока не вырабатывается, считает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»:

Индекс МосБиржи в среду упал до 2180 пунктов. Как говорилось ранее, мало что может сдержать дальнейшее падение индикатора: свободных денег уже почти ни у кого нет, чтобы выкупать очень дешевые бумаги, да и рисковать мало кому захочется. В таких условиях рублевый индикатор может падать вплоть до 2000 пунктов. Индекс РТС движется четко в русле обозначенного тренда в область 700/750 пунктов. Этот март рынки капитала запомнят надолго.

В лидерах рыночного снижения сегодня бумаги «Аэрофлота» - перевозчик пикирует сильнее остальных за счет страхов рынка перед огромными убытками в связи с сокращением перемещения населения. В минусе акции нефтедобывающих компаний, что вполне закономерно ввиду провала барреля Brent к новым минимумам. К вечеру среды, кстати, «бочка» черного золота торгуется по $26,62. При пробое $25 вниз дорога к $20 будет свободной и усыпанной трупами тех, кто еще оставался на рынке.

Доллар США в середине недели поднялся выше 79,0 руб. Основной вопрос сейчас заключается в том, как быстро бакс пробьет 80/85 руб. вверх и сможет ли дотянуться до 100 руб. Сейчас уже можно говорить об определенном бездействии российских фискальных властей - тем интереснее пресс-конференция главы ЦБ РФ в предстоящую пятницу. Евро растет до 86,50 руб., «потолка» тут нет, зато велики шансы на скольжение к 88/90 руб.