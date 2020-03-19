19 марта Байкальский банк Сбербанка отметит День клиента

19 марта Байкальский банк Сбербанка отметит День клиента.10 лет назад по инициативе компаний из России и Литвы началась история этого международного праздника. Ежегодно он объединяет тысячи компаний по всему миру из десятков отраслей. В Сбербанке эта традиция также ежегодно отмечается в каждом отделении банка.

Заместитель председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк Юлия Кальвина: «Во всем мире компании ориентируются на то, чтобы клиент или заказчик оставался доволен оказанными услугами или приобретенной продукцией. И это колоссальная работа, которая состоит из множества элементов. Сбербанк постоянно работает над улучшением своего сервиса, мы постоянно совершенствуем и свои технологии, расширяем границы предложений. День клиента в календаре событий и жизни Сбербанка всегда особенный день».

95 млн. человек сегодня являются активными клиентами Сбербанка, около 3,5 млн. жителей Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятия, Якутии в этом числе. Забота о клиентах является ключевой ценностью банка.

Начиная с 2016 года Сбербанк целенаправленно формирует бренд высоко -технологичного и «особенного банка», у которого, кроме классических банковских направлений работы, активно формируется экосистема продуктов.

Полный цикл сервисов при покупке недвижимости при помощи приложения «ДомКлик» , услуги телемедицины с помощью платформы DocDoc,заказ еды на дом через «Dilivery Club» и доставка продуктов от Сбермаркета, кинотеатр «на диване» -ОККО и мобильная связь СберМобайл - это все сегодня тоже Сбербанк и жители байкальских регионов активно пользуются новыми возможностями.

В каждом районе и муниципалитете Иркутской области сегодня работают комфортные офисы, оформленные в едином стиле, где кроме линейки банковских продуктов для клиентов могут быть организованы островки отдыха в виде кофе-зоны, детских уголков, размещены кулеры с водой. Во всех зонах ожидания создаются и комфортные климатические условия, исходя из времени года. Давно привычными для жителей Иркутской области стали зоны Сбербанка, доступные 24/7, клиенты банка могут открывать вклады или оформлять заявку на кредит в удобное для него время, не выходя из дома.

Байкальский банк Сбербанка много внимания уделяет и т.н. «особенным клиентам». Специально под граждан, имеющих ограничения по здоровью, в территориальных отделениях банк адаптирует свои сервисы и продукты:

ипотека для людей с инвалидностью

около 200 офисов в населенных пунктах Иркутской области адаптированы для клиентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата

для клиентов с нарушениями слуха в 116 офисах региона действует услуга сурдоперевода и онлайн чат

в помощь клиентам, имеющим особенности зрения, работают контрастные экраны и гнездо для наушников в банкоматах.

С 2017 года в Сбербанке работает специальная программа обучения сотрудников взаимодействию с клиентами с инвалидностью, разработана памятка «Золотые правила сервиса». «В процессе обучения мы знакомим специалистов с особым тренажером - костюмом Gert, который позволяет максимально изучить и понять особенности клиентов, имеющих ограниченные возможности здоровья», - рассказала исполнительный директор Дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Елена Иванова. «Работают на базе наших офисов и т. н. «Островки безопасности», которые всегда готовы оказать помощь потерявшимся детям или пожилым людям. И это тоже часть работы, которая ведется Сбербанком для улучшения сервиса обслуживания клиентов».

Сбербанк постоянно совершенствует форматы работы и держит тесную обратную связь со своими клиентами, нередко именно на основе клиентских предложений создаются новые инструменты банковских операций. Так, в 2019 году были запущены:

— досрочное погашение кредита;

— чат с банком;

— пополнение счёта с карт других банков;

— возможность выбрать карту для зачисления входящих переводов;

— смена пин-кода карты. Много новых решений появилось и в самом популярном у клиентов приложении Сбербанка - Сбербанк Онлайн(СБОЛ): заказ и перевыпуск карты, возможность заблокировать и разблокировать карту, быстрая смена ПИН-кода, онлайн-заявка на кредит.

