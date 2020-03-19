Доллар 80: что дальше

Обвал на рынках продолжается. На фоне падения котировок нефти Brent ниже $25 за баррель курс доллара на российском рынке взлетел выше уровня 80 руб./$. Прогноз у экспертов неблагоприятный. По их мнению, негативный тренд на валютном рынке пока не сломлен, они с нетерпением ждут в пятницу заседания Банка России, которому предстоит сделать нелегкий выбор.

«Доллар вполне способен вырасти до 86 рублей, евро – до 93-95 рублей»

Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

— Российский рынок переживает один из самых драматичных моментов за последние дни. Зарубежные индексы обновляют 3-летние минимумы, нефть упала до уровней 2003 года, пробив последнюю поддержку 4-летней давности, которая находилась на 27,8 доллара. В среду бочка нефти марки Brent доходила до 26,65, что в реальных ценах (с поправкой на долларовую инфляцию) начала века соответствует 18-19 долларам. Фактически мы сейчас наблюдаем цены 90-х годов 20-го века.

Рубль на фоне падения цен на нефть буквально придавило к историческим минимумам. Доллар поднялся выше 80 рублей. Евро держится менее уверенно – по причине снижения к доллару на международных рынках. Однако и он близок к своим абсолютным вершинам, доходя до 87,66 рублей в моменте. Сессия в четверг, вероятнее всего, начнется со слабого укрепления российской валюты. Однако общий тренд пока не переломлен. Доллар вполне способен вырасти до 86 рублей, евро соответственно – до 93-95 рублей.

«Для рубля крайне важным будет заседание ЦБ в пятницу»

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка «Зенит»:

— Ослабление рубля происходит пропорционально снижению нефтяных цен. Это означает, что паники на валютном рынке нет, российская валюта адекватно переоценивается относительно ухудшения внешних условий. Пока инвесторам невозможно оценить масштабы бедствия для мировой экономики, котировки на рынках могут быть практически любыми. Цены на нефть вряд ли смогут избавиться от существующего давления, поэтому в краткосрочном периоде они могут войти в диапазон $20–25 за баррель. Для рубля крайне важным будет заседание ЦБ, которому предстоит нелегкий выбор. Если регулятор сохранит размер ключевой ставки и попытается обнадежить рынки расширением инструментов монетарной поддержки, это может стать существенной поддержкой для рубля. В противном случае повышение размера ключевой ставки на 2–3 п. п. может ускорить ослабление российской валюты.

«Рынок бьется в агонии»

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»:

— День ото дня российскому фондовому рынку становится все хуже и хуже. Внешний фон не сказать, что становится мрачнее или печальнее, здесь как раз все закономерно и понятно. Надежды на то, что завтра встанет солнце и мир забудет о разгуле вируса и крахе экономик, нет совсем. Но и иммунитета к плохим новостям тоже пока не вырабатывается.

Индекс МосБиржи в среду упал до 2180 пунктов. Как говорилось ранее, мало что может сдержать дальнейшее падение индикатора: свободных денег уже почти ни у кого нет, чтобы выкупать очень дешевые бумаги, да и рисковать мало кому захочется.

В минусе акции нефтедобывающих компаний, что вполне закономерно ввиду провала барреля Brent к новым минимумам. При пробое $25 вниз дорога к $20 будет свободной и усыпанной трупами тех, кто еще оставался на рынке.

Что касается доллара, основной вопрос сейчас заключается в том, как быстро он пробьет 80/85 руб. вверх и сможет ли дотянуться до 100 руб. Сейчас уже можно говорить об определенном бездействии российских фискальных властей - тем интереснее пресс-конференция главы ЦБ РФ в предстоящую пятницу.

«Движение рубля будет определяться масштабом исхода иностранцев из российских долговых бумаг»

Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер»:

— Снижение рынков продолжается на фоне учета в стоимости активов рисков глобальной рецессии. Давление на российские рынки и валюту усиливается — нефтяные цены снижаются ниже уровня $25 за баррель. До конца недели курс доллара будет оставаться в районе 80–82 руб./$. Движение российской валюты будет определяться масштабом исхода иностранного капитала из российских долговых бумаг, а также темпами снижения ценовой конъюнктуры нефтяного рынка.