«ФИНАМ» переводит сотрудников на «удаленку» на фоне эпидемиии коронавируса

В связи с пандемией коронавируса в мире и активным распространением заболевания на территории России ГК «ФИНАМ» изменила формат работы и оказания услуг с целью обеспечения максимальной безопасности здоровья клиентов и сотрудников. Основная часть персонала группы компаний переведена на удаленный режим труда, при этом при работе с клиентами основной сделан акцент на дистанционные услуги и сервисы.

В мире стремительно распространяется коронавирус, в связи с чем российские власти реализуют комплекс мероприятий, направленных на профилактику и борьбу с заболеванием. ГК «ФИНАМ» полностью поддерживает предпринимаемые меры и следует всем официальным указаниям и рекомендациям (подробнее читайте здесь).

«ФИНАМ» стремимся максимально предотвратить угрозу заражения и обеспечить здоровье и безопасность наших сотрудников, клиентов и общественности. В группе компаний разработан и тщательно реализуется план работы в условиях глобальной пандемии коронавируса. В частности, часть подразделений группы переведена на дистанционный режим работы, и в тех случаях, где это возможно, сокращены личные встречи в пользу удаленных форматов общения.

Предпринятые меры носят временный характер и позволят предотвратить распространение вируса. «ФИНАМ» делает все необходимое для того, чтобы эти решения не повлияли на бизнес-процессы и не создавали никаких неудобств для наших клиентов.

Для этого в «ФИНАМе» реализована эффективная система дистанционных коммуникаций, которая позволит клиентам оставаться в курсе актуальных событий, общаться, учиться, эффективно торговать и зарабатывать не выходя из дома.

Действующие и потенциальные клиенты компании могут онлайн:

- Открывать брокерский счет и ИИС

- Пополнять счет и следите за состоянием портфеля в личном кабинете

- Проходить учебные курсы и смотреть видеоинструкции

- Торговать на ПК и через мобильное приложение

Принято решение временно отменить все очные семинары учебного центра «ФИНАМ».