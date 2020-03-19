Более 100 млрд рублей потратили жители Иркутской области на интернет-покупки в 2019 году

В 2019 году жители Иркутской области более 74 млн раз оплатили свои покупки через интернет, потратив в общей сложности 104 млрд рублей. Это на 42% больше, чем в 2018 году. «Средний чек» интернет-покупки составил около 1400 рублей (в 2018 году он был больше на сто рублей, а суммарная стоимость покупок тогда составила менее 70 млрд рублей). В целом объем безналичных оплат товаров и услуг в 2019 году в Приангарье увеличился на четверть по сравнению с 2018 годом и составил 350 млрд рублей, сообщает пресс-служба отделения по Иркутской области Сибирского главного управления ЦБ РФ.

«Виртуальный шопинг» экономит время, дает возможность сравнивать товары, изучать отзывы, помогает получать дополнительные бонусы, кэшбеки и скидки. Люди всегда выбирают то, что для них удобно. При этом комфорт не должен быть в ущерб безопасности. Покупать в Интернете нужно только на проверенных сайтах. Для таких покупок нельзя использовать зарплатную банковскую карту, лучше открыть отдельную, на которую зачислять только сумму предполагаемой покупки», – отметил управляющий Отделением Иркутск Сибирского главного управления Банка России Игорь Коржук.