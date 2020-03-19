Ангарская пенсионерка перевела мошенникам более 1 млн рублей

Спасая свой вклад в банке, жительница города Нефтехимиков два дня переводила деньги на счет мошеннику, сообщают в областном управлении МВД.

16 марта 67-летней местной жительнице позвонил на телефон неизвестный, который представился сотрудником банка, и сообщил, что с ее счетов мошенники пытаются снять денежные средства. Для их сохранности нужно срочно снять всю сумму и перевести ее на указанный лжесотрудником банка абонентский счет.

Выполняя указания собеседника, женщина пришла в ближайшее к месту жительства отделение банка, но там нужной суммы для выдачи не оказалось. Тогда пенсионерка проехала в центральное отделение, где ей выдали требуемую сумму наличными.

Вместо того, чтобы с полученными денежными средствами ехать домой, убежденная неизвестным, что «деньги принадлежат банку», выполняя его указания, ангарчанка посетила несколько банкоматов в разных магазинах города, отправляя через терминалы небольшие суммы на указанный лжебанкиром счет.

Когда пожилая женщина устала, аферист вызвал ей такси, чтобы она могла уехать домой. А на следующее утро снова позвонил и, вызвав такси, попросил проехать к еще одному банкомату, где женщина перевела на счет обманщика оставшуюся сумму.

В общей сложности женщина перевела мошеннику свыше одного миллиона рублей.