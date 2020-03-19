Иркутскую область проверяют на готовность к весенним рискам

В Иркутской области с 18 по 20 марта пройдет проверка готовности к пожароопасным и паводкоопасным периодами, сообщают в областном управлении МЧС.

Сегодня представителями центрального аппарата МЧС России были проведены рабочие встречи с руководителями министерств и ведомств региона.

Члены комиссии посетили Иркутскую базу авиационной охраны лесов, где специалистами были продемонстрированы цифровые возможности дистанционного мониторинга лесопожарной обстановки, проводимого в режиме реального времени, встретились с руководством территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской области.

Запланирована работа в Жигаловском районе, где ведется подготовка к безаварийному пропуску весеннего половодья, в Усольском районе пройдут масштабные командно-штабные учения по ликвидации природных пожаров.

На острове Конный в городе Иркутске сегодня был проведен смотр сил и средств, задействованных в ликвидации последствий ЧС. Там сотрудники МЧС представили порядка 100 единиц техники, готовых к реагированию.