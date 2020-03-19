Сокращение роста цен на товары и бензин привели к замедлению роста Дефлятора – Ромир

В феврале 2020 вектор Дефлятора совпал с официальным показателем инфляции Росстата: индекс показал рост в 0,20%, а инфляция – рост в 0,33%.

Годовые значения этих показателей, т.е. накопленные с января по декабрь, равняются 1,2% и 0,7% соответственно. Замедление роста Дефлятора связано с падением роста цен на товары и бензин.

Показатель официальной инфляции в феврале продолжил положительную тенденцию трех прошлых месяцев и по расчётам Росстата получил значение в 0,33%. По данным скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel, Дефлятор в январе повел себя идентично вектору инфляции и вырос на 0,20% по сравнению с январем.

Годовые значения Дефлятора и инфляции, т. е. накопленные за период с января по декабрь, составили 1,2% и 0,7% соответственно. Такая разница обусловлена, в первую очередь, высоким значением индекса дефлятора в январе. В прошлом году в феврале цены росли быстрее (дефлятор – 0,52%, инфляция – 0,44%), но это был нисходящий эффект от роста НДС, поэтому говорить о структурной разнице по сравнению с прошлым годом нельзя.

Замедление индекса дефлятора связано в первую очередь с замедлением роста цен на товары: 0,47% прирост против 2,67% прироста в январе. Кроме того, существенно по сравнению с январем замедлился рост цен на бензин: 0,07% по сравнению с 0,45% в январе.