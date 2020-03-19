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Из-за коронавируса в Европе закрывают оставшиеся автозаводы

19 марта 2020

Компания Volvo Cars закрыл свой бельгийский завод в Генте из-за пандемии коронавируса, став одним из последних автопроизводителей, который прибегнул к данной мере, сообщает «АВТОСТАТ».

В то же время основной завод Volvo Cars в Гетеборге, Швеция, в настоящее время продолжает работу. Однако, как долго там удастся поддерживать производство, неизвестно из-за ситуации с поставками комплектующих. Сборка автомобилей находится в Торсланде, недалеко от Гетеборга, в Сковде выпускаются двигатели и трансмиссии, а в Олофстроме – другие автокомпоненты.

Новый завод Volvo Cars в Риджвилле в американском штате Южная Каролина также продолжает работу. Предприятия компании в Китае, которые до недавнего времени были закрыты, восстанавливают производство. А сборочное производство Volvo в Малайзии все еще закрыто.

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Кроме того, Toyota из-за пандемии коронавируса останавливает все свои конвейеры в Европе, включая британский завод в Бернастоне и турецкое предприятие в Сакарье. Завод компании в Валансьене, Франция, был закрыт в понедельник. При этом предприятие досрочно завершило производство модели Yaris уходящего поколения, а выпуск нового Yaris, как и планировалось, начнется летом этого года.

Из-за распространения коронавируса BMW также останавливает производство автомобилей в Европе и Южной Африке на четыре недели, до 19 апреля. Как отмечают в BMW, распространение коронавируса может существенно повлиять на спрос на автомобили на всех основных рынках, в связи с чем компания гибко адаптирует объем производства. В то время как BMW недавно снова запустил китайские заводы, и большинство дилеров на этом рынке вновь открыли свои двери.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Куда еще можно улететь из России
Хотя пандемия коронавируса уже привела к отмене большинства авиарейсов между Россией и внешним миром, улететь во многие страны все еще возможно рейсами «Аэрофлота». Крупнейшая российская авиакомпания почти монополизировала международное авиасообщение, сохраняя маршруты в крупнейшие столицы Европы и Азии, а в США — в Нью-Йорк. В несколько стран Азиатско-Тихоокеанского региона летает S7, а лоукостер «Победа» пока сохранил маршруты в города Турции. Один из немногих эксплуатантов дальнемагистрального флота в России авиакомпания NordWind выполняет рейсы на Кубу и в мексиканский Канкун. А вот в Среднюю Азию улететь гораздо сложнее: рейсы в Узбекистан и Казахстан отменены.
Из-за коронавируса в Европе закрывают оставшиеся автозаводы
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