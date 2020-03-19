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С 20 по 21 марта движение по улице Горького в Иркутске будет заблокировано

19 марта 2020

На улице в районе дома № 24 будет производиться ремонт тепловой сети, сообщают в пресс-службе "Иркутскэнерго"

Движение ограничат по улице Горького с 18:00 20 марта до 06:00 21 марта 2020 года ограничено движение для автотранспорта по правой стороне проезжей части улицы Горького – в направлении движения от улицы Ленина до улицы Сухэ-Батора.
 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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