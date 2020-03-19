С 20 по 21 марта движение по улице Горького в Иркутске будет заблокировано

Куда еще можно улететь из России

Хотя пандемия коронавируса уже привела к отмене большинства авиарейсов между Россией и внешним миром, улететь во многие страны все еще возможно рейсами «Аэрофлота». Крупнейшая российская авиакомпания почти монополизировала международное авиасообщение, сохраняя маршруты в крупнейшие столицы Европы и Азии, а в США — в Нью-Йорк. В несколько стран Азиатско-Тихоокеанского региона летает S7, а лоукостер «Победа» пока сохранил маршруты в города Турции. Один из немногих эксплуатантов дальнемагистрального флота в России авиакомпания NordWind выполняет рейсы на Кубу и в мексиканский Канкун. А вот в Среднюю Азию улететь гораздо сложнее: рейсы в Узбекистан и Казахстан отменены.