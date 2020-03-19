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Интернет-аферисты обманули иркутянку, пытавшуюся купить медицинские маски

19 марта 2020

Женщина рассказала полицейским, что планировала купить медицинские маски и для этих целей нашла объявление на сайте «Авито», сообщают в областном управлении МВД.

Связавшись с автором объявления и договорившись о покупке, она перевела ему 5 тысяч рублей в качестве предоплаты. Сразу после этого номер телефона «продавца» стал недоступен.

Как установили оперативники, номер телефона ее собеседника зарегистрирован в Санкт-Петербурге. В настоящее время по факту произошедшего проводится всесторонняя проверка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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