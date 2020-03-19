Новости

В 2020 году в Иркутской области должны быть введены в эксплуатацию 24 соцобъекта

19 марта 2020

В рамках региональных проектов в 2020 году будет осуществляться строительство, реконструкция и приобретение 42 социальных и инфраструктурных объектов. Об этом рассказал в ходе ежегодного послания исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. 

При этом в текущем году должны быть введены в эксплуатацию 24 объекта: 2 дома культуры;

  • 3 школы;
  • 5 детских садов;
  • 5 спортивных объектов;
  • специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов;
  • 2 локальных водопровода;
  • 6 ФАПов.

Правительству региона Игорь Кобзев поручил принять все необходимые меры, чтобы в 2021 году завершить строительство Дома спорта в поселке Усть-Ордынский. 

До конца 2020 года будет предусмотрено финансирование программы увеличения количества объектов социально-культурного назначения в селах и на отдаленных территориях. 

Также в этом году необходимо обеспечить ввод не менее 1420 мест в яслях и детских садах за счет строительства новых объектов.  

Прозвучало предложение и о создании в регионе современного концертного зала с высоким уровнем акустики.

Игорь Кобзев поручил правительству области определить механизмы строительства такого объекта в Иркутске и представить предложения в срок до 1 сентября 2020 года. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Отсрочка уплаты НДС могла бы поддержать ликвидность продуктовых ритейлеров
Куда еще можно улететь из России
Хотя пандемия коронавируса уже привела к отмене большинства авиарейсов между Россией и внешним миром, улететь во многие страны все еще возможно рейсами «Аэрофлота». Крупнейшая российская авиакомпания почти монополизировала международное авиасообщение, сохраняя маршруты в крупнейшие столицы Европы и Азии, а в США — в Нью-Йорк. В несколько стран Азиатско-Тихоокеанского региона летает S7, а лоукостер «Победа» пока сохранил маршруты в города Турции. Один из немногих эксплуатантов дальнемагистрального флота в России авиакомпания NordWind выполняет рейсы на Кубу и в мексиканский Канкун. А вот в Среднюю Азию улететь гораздо сложнее: рейсы в Узбекистан и Казахстан отменены.
Из-за коронавируса в Европе закрывают оставшиеся автозаводы
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании