В 2020 году в Иркутской области должны быть введены в эксплуатацию 24 соцобъекта

В рамках региональных проектов в 2020 году будет осуществляться строительство, реконструкция и приобретение 42 социальных и инфраструктурных объектов. Об этом рассказал в ходе ежегодного послания исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

При этом в текущем году должны быть введены в эксплуатацию 24 объекта: 2 дома культуры;

3 школы;

5 детских садов;

5 спортивных объектов;

специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов;

2 локальных водопровода;

6 ФАПов.

Правительству региона Игорь Кобзев поручил принять все необходимые меры, чтобы в 2021 году завершить строительство Дома спорта в поселке Усть-Ордынский.

До конца 2020 года будет предусмотрено финансирование программы увеличения количества объектов социально-культурного назначения в селах и на отдаленных территориях.

Также в этом году необходимо обеспечить ввод не менее 1420 мест в яслях и детских садах за счет строительства новых объектов.

Прозвучало предложение и о создании в регионе современного концертного зала с высоким уровнем акустики.

Игорь Кобзев поручил правительству области определить механизмы строительства такого объекта в Иркутске и представить предложения в срок до 1 сентября 2020 года.