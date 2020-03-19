В 2020 году в Иркутской области должны быть введены в эксплуатацию 24 соцобъекта

В рамках региональных проектов в 2020 году будет осуществляться строительство, реконструкция и приобретение 42 социальных и инфраструктурных объектов. Об этом рассказал в ходе ежегодного послания исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
При этом в текущем году должны быть введены в эксплуатацию 24 объекта: 2 дома культуры;
- 3 школы;
- 5 детских садов;
- 5 спортивных объектов;
- специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов;
- 2 локальных водопровода;
- 6 ФАПов.
Правительству региона Игорь Кобзев поручил принять все необходимые меры, чтобы в 2021 году завершить строительство Дома спорта в поселке Усть-Ордынский.
До конца 2020 года будет предусмотрено финансирование программы увеличения количества объектов социально-культурного назначения в селах и на отдаленных территориях.
Также в этом году необходимо обеспечить ввод не менее 1420 мест в яслях и детских садах за счет строительства новых объектов.
Прозвучало предложение и о создании в регионе современного концертного зала с высоким уровнем акустики.
Игорь Кобзев поручил правительству области определить механизмы строительства такого объекта в Иркутске и представить предложения в срок до 1 сентября 2020 года.