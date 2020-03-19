В Иркутской области разработают систему грантовой поддержки молодежи

Таким образом правительство Иркутской области будет бороться с оттоком молодых кадров из региона.

Для решения этой проблемы необходимо развивать научно-образовательную инфраструктуру и вводить дополнительные меры поддержки студентов. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в ежегодном послании.

- Считаю важным поддержать проект создания межрегионального научно-образовательного центра «Байкал». Уже запланирована встреча с министром науки и высшего образования России по данному вопросу. Особое внимание будет уделено развитию высшей школы в регионе и научным организациям. В предстоящем году важно перевести взаимодействие с советом ректоров, научным сообществом на качественно новый уровень, - отметил врио главы региона.

Поддержка необходима и студентам, их в области 100 тысяч. Многие приезжают из других регионов и районов Приангарья, поэтому необходимы современные общежития. Вопрос строительства межвузовского кампуса с привлечением федеральных и внебюджетных средств Игорь Кобзев планирует обсудить с Министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым.

- Сегодня в области нет системы грантовой поддержки представителей молодёжи, реализующих социально-значимые проекты. Поручаю Правительству Иркутской области проработать этот вопрос до 31 июля этого года, - подчеркнул врио Губернатора.

Также Игорь Кобзев дал поручение рассмотреть возможность создании Областного Дома молодёжи. Эта просьба была озвучена студентами региона на одной из встреч.