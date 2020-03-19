Более 3,5 тысяч жителей Иркутской области получили компенсацию за потерю урожая от грунтовых вод в 2020 году

Единовременная социальная помощь составляет 10 тыс. рублей за участок.

Средства получили жители, у которых летом 2019 года в результате переувлажнения почвы погибли посевы сельскохозяйственных культур и посадки многолетних насаждений. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Выплаты осуществляются в соответствии с указом временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

– До 20 марта продлён срок приёма документов от жителей пострадавших районов. В администрациях муниципальных образований принято уже свыше 11 тысяч заявлений, из которых более 10 тысяч обработаны в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, – отметил Илья Сумароков. – Документы направлены в министерство социального развития, опеки и попечительства, которое уполномочено осуществлять выплаты. Работа продолжается. Все выплаты планируется произвести до конца марта – начала апреля.