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Более 3,5 тысяч жителей Иркутской области получили компенсацию за потерю урожая от грунтовых вод в 2020 году

19 марта 2020

Единовременная социальная помощь составляет 10 тыс. рублей за участок.

Средства получили жители, у которых летом 2019 года в результате переувлажнения почвы погибли посевы сельскохозяйственных культур и посадки многолетних насаждений. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Илья Сумароков. 

Выплаты осуществляются в соответствии с указом временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.  

– До 20 марта продлён срок приёма документов от жителей пострадавших районов. В администрациях муниципальных образований принято уже свыше 11 тысяч заявлений, из которых более 10 тысяч обработаны в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, – отметил Илья Сумароков. – Документы направлены в министерство социального развития, опеки и попечительства, которое уполномочено осуществлять выплаты. Работа продолжается. Все выплаты планируется произвести до конца марта – начала апреля.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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