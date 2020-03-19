Какие меры Альфа-Банк принял по защите сотрудников и клиентов от короновируса?

В Альфа-Банке действует антикризисный штаб по контролю ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба банка. В данный момент принят ряд мер по предотвращению распространения инфекции среди работников.
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1. В обязательном порядке перевели на удаленную работу сотрудников из групп риска — старше 60 лет, беременные, страдающие хроническими заболеваниями.
2. Перевели в цифровой формат либо отменили все внешние и внутренние мероприятия.
3. Перевели в удаленный формат все коллегиальные органы управления.
4. Отменили все командировки кроме критичных для поддержания непрерывности бизнеса
5. Закупили промышленные санитайзеры для офисов банка по всей стране.
6. Организовали в офисах банка регулярную дезинфекцию — от полная обработка помещений раз в неделю, ежедневная обработка рабочих столов, также несколько раз в день проводим дезинфекцию дверных ручек, поручней лестниц и лифтовых кнопок.
Также банк ведет подготовку технического обеспечения перехода на удаленную работу максимально возможного числа сотрудников, на случай ухудшения ситуации.