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Какие меры Альфа-Банк принял по защите сотрудников и клиентов от короновируса?

19 марта 2020

В Альфа-Банке действует антикризисный штаб по контролю ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба банка. В данный момент принят ряд мер по предотвращению распространения инфекции среди работников.

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1. В обязательном порядке перевели на удаленную работу сотрудников из групп риска — старше 60 лет, беременные, страдающие хроническими заболеваниями.
2. Перевели в цифровой формат либо отменили все внешние и внутренние мероприятия.
3. Перевели в удаленный формат все коллегиальные органы управления.
4. Отменили все командировки кроме критичных для поддержания непрерывности бизнеса
5. Закупили промышленные санитайзеры для офисов банка по всей стране.
6. Организовали в офисах банка регулярную дезинфекцию — от полная обработка помещений раз в неделю, ежедневная обработка рабочих столов, также несколько раз в день проводим дезинфекцию дверных ручек, поручней лестниц и лифтовых кнопок.

Также банк ведет подготовку технического обеспечения перехода на удаленную работу максимально возможного числа сотрудников, на случай ухудшения ситуации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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Хотя пандемия коронавируса уже привела к отмене большинства авиарейсов между Россией и внешним миром, улететь во многие страны все еще возможно рейсами «Аэрофлота». Крупнейшая российская авиакомпания почти монополизировала международное авиасообщение, сохраняя маршруты в крупнейшие столицы Европы и Азии, а в США — в Нью-Йорк. В несколько стран Азиатско-Тихоокеанского региона летает S7, а лоукостер «Победа» пока сохранил маршруты в города Турции. Один из немногих эксплуатантов дальнемагистрального флота в России авиакомпания NordWind выполняет рейсы на Кубу и в мексиканский Канкун. А вот в Среднюю Азию улететь гораздо сложнее: рейсы в Узбекистан и Казахстан отменены.
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