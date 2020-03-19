Иркутский драматический театр закрыт для массового посещения

В соответствии с указом губернатора Иркутской области И.И. Кобзева Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова с 19 марта не проводит показы спектаклей, сообщают в областной администрации.

Премьерные показы спектакля «Любовь – книга золотая» (режиссёр Геннадий Гущин) переносится с 19 марта – на 22 мая, с 29 и 30 марта – на 23 и 24 мая.

Спектакли Театральной марафона в рамках юбилейной недели, которые должны были состояться с 20 по 27 марта, переносятся на 12 - 20 мая.

Основная сцена:

«Горе от ума» А. Грибоедова – 12 мая

«Ромео и Джульетта» У. Шекспира – 13 мая

«Завтра была война» Б. Васильева – 14 мая

«Прощание в июне» А. Вампилова – 16 мая

«Немного нежности» А. Николаи – 17 мая

«Царь Фёдор Иоаннович» А. Толстого – 19 мая

«Холстомер» Л. Толстого – 20 мая

Камерная сцена:

«Земля Эльзы» Я. Пулинович – 12 мая

«Ретро» А. Галина – 15 мая

«Последний срок» В. Распутина – 17 мая

«Откровенный разговор» – 18 мая

Сведения о переносе или отмене спектаклей будут опубликованы на сайте Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова дополнительно.

Вы можете посмотреть спектакли в другие дни либо осуществить возврат билетов, который будет производиться с 15 по 31 апреля. Телефоны для справки: 8 (3952) 200-479.