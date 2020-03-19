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Иркутский драматический театр закрыт для массового посещения

19 марта 2020

В соответствии с указом губернатора Иркутской области И.И. Кобзева Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова с 19 марта не проводит показы спектаклей, сообщают в областной администрации.

Премьерные показы спектакля «Любовь – книга золотая» (режиссёр Геннадий Гущин) переносится с 19 марта – на 22 мая, с 29 и 30 марта – на 23 и 24 мая.

Спектакли Театральной марафона в рамках юбилейной недели, которые должны были состояться с 20 по 27 марта, переносятся на 12 - 20 мая.

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Основная сцена:

  • «Горе от ума» А. Грибоедова  – 12 мая
  • «Ромео и Джульетта» У. Шекспира  – 13 мая
  • «Завтра была война» Б. Васильева  – 14 мая
  • «Прощание в июне» А. Вампилова  – 16 мая
  • «Немного нежности» А. Николаи  – 17 мая
  • «Царь Фёдор Иоаннович» А. Толстого  – 19 мая
  • «Холстомер» Л. Толстого  – 20 мая
  • Камерная сцена:
  • «Земля Эльзы» Я. Пулинович  – 12 мая
  • «Ретро» А. Галина  – 15 мая
  • «Последний срок» В. Распутина  – 17 мая
  • «Откровенный разговор» – 18 мая

Сведения о переносе или отмене спектаклей будут опубликованы на сайте Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова дополнительно.

Вы можете посмотреть спектакли в другие дни либо осуществить возврат билетов, который будет производиться с 15 по 31 апреля. Телефоны для справки: 8 (3952) 200-479.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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