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Учреждения культуры Иркутской области закрыты из-за коронавируса 

19 марта 2020

Все областные учреждения культуры закрываются для посетителей.

Такое распоряжение министерства культуры и архивов Иркутской области вступает в силу с 20 марта 2020 года. Об этом сообщил заместитель министра культуры и архивов Приангарья Руслан Дячук. 

- Для нас важно, предотвратить распространение инфекции на территории Иркутской области, в частности, в Иркутске. Необходимые меры вводятся согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации, - сказал Руслан Дячук.  

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Согласно распоряжению минкульта Иркутской области, отменены все культурно-массовые мероприятия. Для посетителей закрыты музеи, театры, библиотеки. Показы спектаклей перенесены, билеты на них сохраняются. Юбилейный XV Международный музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале», который должен был открыться в Иркутске 10 апреля, перенесли на начало ноября 2020 года.  

Гастроли театров решено перенести на более благоприятное время. 

Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского отменил показы балетов «Щелкунчик» и «Дон Кихот», которые должны были состояться 29, 31 марта и 4 апреля, так как в них должны были участвовать приглашённые артисты из других регионов страны.  

В областных учреждениях культуры проводится уборка помещений с использованием специальных дезинфицирующих средств, при этом особое внимание уделяется дверным ручкам, подлокотникам кресел, перилам и экспонатам.  

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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