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38% россиян обращаются к врачу и берут больничные при первых симптомах ОРВИ и гриппа

19 марта 2020

Сервис Работа.ру выяснил, повлияло ли распространение коронавируса на осторожность жителей России при проявлении симптомов ОРВИ и гриппа.

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38% опрошенных отметили, что они обращаются к врачу, берут больничные листы и не продолжают работать из дома. Заметно, что жители России стали более внимательно и ответственно относиться к своему здоровью и здоровью коллег.

В октябре 2019 года Работа.ру уже проводила подобное исследование. Тогда лишь 21% респондентов отметили, что всегда берут больничные.  

По итогам исследования, 37% респондентов никак не реагируют на признаки простуды и продолжают ходить на работу. Самоизолируются, но продолжают работу из дома только 13% пользователей сервиса. Также 5% опрошенных указали, что, уходя на больничный и продолжая работать из дома, они получают доплату от работодателя до привычного дохода. В варианте «Другое» 7% респондентов чаще всего отмечали, что они болеют очень редко. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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