Эксперты говорят о неизменности ставки и повышении инфляции

По прогнозам экспертов, опрошенных ТАСС, инфляция может вырасти до 6,5-8%, однако ключевая ставка ЦБ останется на прежнем уровне.

Как отмечает директор аналитического департамента "Локо-Инвест", бывший главный прогнозист МЭР Кирилл Тремасов, сценарий того, что может произойти с экономикой в 2020 году при обвале цен на нефть, был представлен ЦБ в Основных направлениях кредитно-денежной политики осенью 2019 года.

"Этот сценарий предполагает сокращение ВВП на 1,5-2%, обвал инвестиций на 5,5-6%, снижение спроса домохозяйств на 1,5-2%, коллапс импорта на 12,5-13%. Инфляция разгонится до 6,5-8%", - сказал Тремасов.

Он подчеркнул, что эти цифры не стоит воспринимать буквально, поскольку ЦБ представил прогноз осенью, а с того времени произошел ряд событий, меняющих траекторию ряда прогнозных индикаторов. Так, инфляция в 2019 году оказалась меньше, чем ожидал ЦБ - 3,04% против прогнозируемых ЦБ 3,2-3,7%, а в январе-феврале опустилась еще ниже прогнозной траектории.