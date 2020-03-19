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В марте в лидерах потребительского спроса оказались: туалетная бумага, гречка и сахар

19 марта 2020

Ассоциация Магазинов Розничной Торговли составила рейтинг продаж потребительских товаров в магазинах малой розницы.

Наибольший рост продаж в натуральном выражении отмечен в категории туалетная бумага – 122% по сравнению с аналогичным периодом в феврале текущего года. Список продолжают гречка (+109%) и сахар (+105%). Четвертое место по показателю роста продаж занимают антибактериальные салфетки и гели (+92%), на 5-м месте – рис (+84%), на 6-м – детское питание (+73%). Мыло (+69%), макароны (+60%), мясные и рыбные консервы (+54%) и коньяк (+31%) замыкают топ-10.

«Всего две недели назад повышенный спрос на товары повседневного спроса не наблюдался, однако ажиотаж вокруг распространения коронавируса вкупе с девальвацией курса рубля радикально изменили модель поведения потребителей. При этом мы ожидаем постепенного снижения лихорадочного спроса по причинам более рационального поведения покупателя, который видит, что пустые полки в магазинах практически отсутствуют и, конечно же, постоянно возрастающей конкуренцией производителей и поставщиков за право быть на полке», – комментирует Григорий Павлов, директор Ассоциации Магазинов Розничной Торговли. Топ-10 категорий, показавшие рост продаж в малой рознице среди магазинов-партнеров АМАРТ с 1 по 17 марта:

  1. Туалетная бумага
  2. Гречка
  3. Сахар
  4. Антибактериальные салфетки и гели
  5. Рис
  6. Детское питание
  7. Мыло
  8. Макароны
  9. Мясные и рыбные консервы
  10. Коньяк

/ Сибирское Информационное Агентство /
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