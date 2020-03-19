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С начала года жители Иркутской области уплатили более 259 млн рублей задолженности по имущественным налогам

19 марта 2020

Граждане активно уплачивали налоги и пени, в результате задолженность физлиц по имущественным налогам сократилась более чем на 259 млн рублей, сообщается на сайте ФНС. 

Инспекции уже произвели рассылку налоговых требований об уплате задолженности. Если она не будет погашена, то дело о принудительном взыскании рассмотрит мировой суд. Однако тогда сумма долга может увеличиться на размер госпошлины и сумму исполнительского сбора службы судебных приставов. 

Взыскать долг могут через работодателя (с заработной платы) или за счет имущества должника, которому также могут ограничить выезд за пределы России. 

В настоящее время сумма задолженности по транспортному налогу составляет почти 2 млрд рублей, по налогу на имущество – 849 млн рублей, по земельному налогу – 474 млн рублей.


 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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