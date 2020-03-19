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Отсрочка уплаты НДС могла бы поддержать ликвидность продуктовых ритейлеров

19 марта 2020

Продуктовые ритейлеры, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), представили на рассмотрение правительства ряд инициатив по обеспечению бесперебойного предложения товаров в условиях повышенного спроса. Предлагаемые меры включают отсрочку уплаты НДС, снижение надзорной нагрузки, снабжение магазинов товарами в ночное время, ускорение документооборота, включая оформление трансграничных перевозок, и поддержку мер санитарного контроля. В свою очередь Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила правительство разрешить запуск онлайн продаж алкогольной продукции.

По мнению аналитиков ВТБ Капитал, наиболее важное значение с точки зрения операций розничных сетей в краткосрочной перспективе будет иметь отсрочка уплаты НДС.

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«По нашим оценкам, средняя ставка НДС, уплачиваемая продуктовыми ритейлерами, в процентном отношении к объему продаж составляет около 15%, и отсрочка налога могла бы поддержать ликвидность магазинов в том случае, если потребуется увеличить товарные запасы, — комментируют аналитики ВТБ Капитал. —  Онлайн-торговля алкогольной продукцией, которую АКИТ предлагает запустить с 1 января 2021 г., на данный момент запрещена в России. Регулирующие органы в сфере здравоохранения настойчиво выступают против подобных инициатив. Ритейлеры предлагают начать с продажи вин отечественного производства, а затем, в случае одобрения, перейти к реализации других видов продукции. В условиях резкого скачка спроса на интернет-доставку продовольственных товаров, произошедшего за последнюю неделю, алкогольная продукция также, несомненно, будет пользоваться спросом, и ее продажа позитивно отразилась бы на финансовых показателях онлайн-ритейлеров, размере среднего чека, плотности продаж и уровне рентабельности. Мы рассчитываем услышать ответ правительства на инициативы ритейлеров, считая, что в условиях увеличения спроса на товары широкого потребления в них присутствует рациональное зерно».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Отсрочка уплаты НДС могла бы поддержать ликвидность продуктовых ритейлеров
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