В 2019 году мультимиллионеры вложили в коммерческую недвижимость $333 млрд, из которых почти треть – в рынок США

Согласно The Wealth Report 2020 компании Knight Frank, в 2019 году общий объем мировых инвестиций в коммерческую недвижимость составил $996 млрд, из которых на частных инвесторов приходится $333 млрд, что на 5% больше, чем годом ранее.

При распределении инвестиций в коммерческую недвижимость во всем мире, $461 млрд пришлось на институциональных инвесторов, на втором месте частные инвесторы – $333 млрд, далее инвестиционные трасты – $137 млрд, и конечные пользователи – $38 млрд.

Наиболее востребованным среди частных инвесторов был сегмент апартаментов – в него было проинвестировано 36% в 2019 году ($122 млрд), на офисы пришлось 25% ($85 млрд), на ритейл и складскую/индустриальную недвижимость еще по 13% ($45 и $42 млрд соответственно).

Алексей Новиков, управляющий партнер Knight Frank Russia: «Несмотря на то, что апартаменты и офисная недвижимость остаются основным объектом инвестирования частного капитала, сегменты, некогда считавшиеся “альтернативными”, выходят на первый план. Только за последний год отели, объекты здравоохранения и дома престарелых привлекли $37 млрд. Согласно нашим прогнозам, эта тенденция сохранится по мере развития и стабилизации этих сегментов».

Максимальный объем международных и внутренних частных инвестиций привлек рынок США – $224 млрд, из которых $214 млрд – локальные инвесторы. В тройке лидеров по странам также Германия – $15,9 млрд вложенных в недвижимость сверхбогатыми людьми, из которых 80% обеспечили внутренние инвестиции, и Великобритания – $10,3 млрд, где только 55% было проинвестировано местными ультрахайнетами.

Уильям Мэтьюз, руководитель департамента исследований рынков капитала Knight Frank, заявляет: «В?2019?году на?5% вырос объем инвестиций частного капитала в недвижимость в глобальном масштабе. В?2018?году этот показатель составлял $318,6?млрд. В условиях низкой и падающей доходности конкурирующих активов инвесторы выбирают коммерческую недвижимость для увеличения доходности и диверсификации портфеля».

В России рынок инвестиций в недвижимость в 2019 году показал положительные результаты. Совокупный объем инвестиций в недвижимость России составил $4,43 млрд, увеличившись на 19% за год. Несмотря на увеличение объемов инвестиций, наблюдается уменьшение среднего размера сделки – если в 2018 году показатель составил $69 млн, то по итогам 2019 года снизился до $51,5 млн.

Лидером по объему привлеченных средств в России оказался сектор офисной недвижимости – на него пришлась доля в 33% от общего объема инвестиций.

На втором месте расположился сегмент торговой недвижимости – 27% инвестированных средств. Также в тройке лидеров появился новый весомый сегмент – площадки под девелопмент, доля которых в структуре инвестиций достигла 23% против 12% годом ранее.

Иностранные инвесторы остаются активными игроками рынка, в 2019 году их доля в структуре инвестиций составила 18%, продемонстрировав незначительное падение на 2 п.п.

Несмотря на лидерство Москвы как основного региона для инвестирования, на который пришлось 66% инвестиций, в 2019 году существенно выросла доля Санкт-Петербурга – до 26% против 17% годом ранее.

Алексей Новиков добавляет: «В 2019 году основные показатели рынка инвестиций в недвижимость России демонстрировали рост. Совокупный объем инвестированных средств увеличился на 19%, на рынке наблюдались крупные сделки в традиционных сегментах коммерческой недвижимости. В 2020 году мы ожидаем органический рост рынка и увеличение общего объема инвестиций на 5-7% на фоне крупных сделок в сегментах офисной, торговой и складской недвижимости».