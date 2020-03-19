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Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» временно закрывается из-за коронавируса

19 марта 2020

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19 марта 2020

С 20 марта 2020 года архитектурно – этнографический музей «Тальцы» временно закрыт для посещения, сообщают в пресс-службе музея.

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, в целях предотвращения завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Иркутской области согласно Указу губернатора Иркутской области №59-уг от 18 марта 2020г принято решение о закрытии для посещения Областных учреждений культуры с 20 марта 2020 года.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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