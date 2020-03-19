За сутки братчанки перевели мошенникам почти 400 тысяч рублей

Злоумышленники звонили потерпевшим с московских номеров и выдавали себя за представителей служб безопасности финансовых организаций, сообщают в областном отделении МВД.

Аферистки выразили обеспокоенность тем, что якобы по счетам братчанок происходит подозрительная активность, результатом которой может стать хищение денег с вкладов. Единственным решением проблемы, по их словам - незамедлительное снятие всей наличности и перевод её на специальные безопасные счёта, которые они укажут клиенткам.

56-летняя пенсионерка проследовала к центральному офису своего банка и, даже не попытавшись выяснить на месте, что происходит с её счетами, воспользовалась терминалом в зале самообслуживания. Сняв 155 тысяч с пенсионной карты и 79 тысяч – с кредитной, женщина перевела деньги на абонентский номер мобильного оператора Санкт-Петербурга.

А 54-летняя диспетчер после снятия со своего счёта всех денег в сумме более 100 тысяч рублей, а также 39 тысяч кредитных средств несколькими платежами перевела их на телефонные номера сотового оператора ёмкости Свердловской области.

Таким образом, всего за пару часов мошенники обогатились за счёт доверчивых братчанок на сумму, равную почти 400 тысячам рублей.