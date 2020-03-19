Строительство Заларинской районной больницы ускорят

Об этом во время рабочей поездки в Заларинский район заявил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Учреждение расположено в 10 корпусах, некоторые были построены в 1930-е годы. Больница не соответствует современным техническим и санитарно-гигиеническим требованиям. Износ здания психоневрологического отделения составляет 55%, гинекологического - 52%, инфекционного – 36%. Дневной стационар расположен в арендуемом помещении.

Для строительства нового здания Заларинской районной больницы есть подходящий земельный участок, разработано медико-техническое задание, документация находится на согласовании в министерстве здравоохранения Иркутской области. В ней планируется построить многопрофильный стационар на 115 коек и 25 коек дневного стационара. В нём будет 12 отделений для лечения пациентов, диагностическое подразделение, централизованное стерилизационное и дезинфекционное отделения.

Для ускорения оказания медицинской помощи жителям отдалённых населённых пунктов в 2019 году в центральной районной больнице появился мобильный фельдшерско-акушерский пункт. Его приобрели в рамках федеральной программы «Развитие первичной медико-санитарной помощи». В 2019 году в Иркутскую область поступило 17 таких автомобилей, в 2018 – четыре.