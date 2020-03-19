Организаторы выставок просят поддержки у государства из-за отмены большого количества мероприятий

С этой целью представители отрасли создали меморандум, в котором рассказали о предполагаемых потерях отрасли от запрета на проведение массовых мероприятий.

«Именно выставочная отрасль, связанная с коммуникациями людей, столкнулась с непредвиденными обстоятельствами и стала одной из наиболее уязвимых и пострадавших», - сообщается в документе.

Представители также говорят, что не добиваются отмены запрета мероприятия и считают эту меру полезной для общества.

По словам представителей, наложенные ограничения могут привести к отмене или переносу более 300 выставок и конгрессов с общим количеством участников и посетителей не менее 3 миллионов человек.

Это нанесет ущерб экономике отрасли более 50 млрд рублей и повлечет за собой последствия в виде банкротства компаний, сокращения более 140 тысяч постоянных и временных рабочих мест, уменьшение деловой активности в регионах и т.д.

«Недооцененным у нас, но общепризнанным в мире является факт того, что данная отрасль является стратегически важной для развития нашей страны, и в том числе способствует достижению показателей Национальных проектов в области развития международной кооперации и экспорта, развития малого и среднего предпринимательства, а также науки», - добавляют они

Участники этого рынка услуг ежегодно приносят в бюджет государства более 3,4 трлн. рублей, что составляет 3% ВВП РФ.

Для регионов прямой экономический эффект для всей индустрии гостеприимства от вложений в проведение события составляет 1:7, а одно рабочее место в отрасли создаёт 5-6 рабочих мест в смежных отраслях.

Поэтому представители обращаются к Правительству РФ, руководству субъектов Российской Федерации с просьбой разработать и оказать комплекс мер поддержки, способствующих дальнейшей нормализации ситуации в событийной отрасли, в условиях сложившихся форс-мажорных обстоятельств.