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США может выплатить гражданам по $1 тыс. на взрослого и по $500 на ребенка

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Белый дом планирует направить $500 млрд на прямые денежные выплаты гражданам в рамках масштабного пакета стимулирующих мер, пишет Интерфакс со ссылкой на заявления министра финансов США Стивен Мнучин. Эти меры должны поддержать американскую экономику в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Администрация президента США Дональда Трампа работает над тем, чтобы граждане получили выплаты в течение ближайших трех недель, заявил Мнучин в интервью Fox Business News. Правительство планирует выплатить гражданам по $1 тыс. на взрослого и по $500 на ребенка, сказал Мнучин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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