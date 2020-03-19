США может выплатить гражданам по $1 тыс. на взрослого и по $500 на ребенка

Белый дом планирует направить $500 млрд на прямые денежные выплаты гражданам в рамках масштабного пакета стимулирующих мер, пишет Интерфакс со ссылкой на заявления министра финансов США Стивен Мнучин. Эти меры должны поддержать американскую экономику в условиях пандемии коронавирусной инфекции.



Администрация президента США Дональда Трампа работает над тем, чтобы граждане получили выплаты в течение ближайших трех недель, заявил Мнучин в интервью Fox Business News. Правительство планирует выплатить гражданам по $1 тыс. на взрослого и по $500 на ребенка, сказал Мнучин.