Не все рестораны переживут эпидемию коронавируса

Пробок в Москве стало намного меньше, метро полупустое. Опасения, связанные с коронавирусом, ударили и по московским ресторациям, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

— Если бы они торговались на фондовом рынке, то, вероятно бы, повторили судьбу «Аэрофлота». Стоимость ресторана, грубо говоря, равна его годовой выручке. В лучшем случае трафик сейчас упал на 20-25%, в худшем — на 50-70%. Вместе с тем доставка стабильно растёт, и, скорее всего, будет расти дальше.

Вероятно, закрываться будут заведения, где и до проблем с вирусом была небольшая или нулевая рентабельность. При падении посещаемости даже на 20%, бюджет уходит в глубокий минус. Такие рестораны и закроются в первую очередь. Уже сейчас в центре появились закрытые кафе и рестораны, правда пока, которые специализировались на обслуживании работающих в России экспатов и туристов.

Если официального распоряжения властей о специальных мерах при карантине для объектов общественного питания не будет, известные бренды кризис переживут. Некоторые москвичи уже давно отвыкли кушать дома, и никто и никогда не заставит их изменять своим привычкам. Ну и, конечно, сокращения расходов и оптимизацию штата никто не отменял.