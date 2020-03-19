Новости

Bank of America заявил, что США уже находятся в рецессии

19 марта 2020

Читайте также:

Цена российской нефти Urals упала ниже $19
19 марта 2020
В Иркутске нет причин для ажиотажного спроса на продукты питания- региональное правительство
19 марта 2020

В четверг Bank of America предупредил инвесторов, что рецессии, вызванной коронавирусом, уже невозможно избежать, поскольку она наступила, информирует CNBC. 

«Мы официально заявляем, что экономика впала в рецессию», — пишет экономист американского банка Мишель Мейер. «Рабочие места будут потеряны, благосостояние разрушено, а доверие подорвано». Bank of America ожидает, что экономика «рухнет» во втором квартале, сократившись на 12%, ВВП в 2020 г. сократится на 0,8%.

Банк ожидает провал в апреле, за которым последует «очень медленный возврат к росту, а более-менее нормальной экономика будет лишь к июлю». Несмотря на серьезное снижение, эксперты Bank of America считают, что оно будет кратковременным благодаря агрессивным стимулирующим мерам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (290)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Цена российской нефти Urals упала ниже $19
В ходе торгов 18 марта стоимость российской нефти марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу упала до $18,64 за баррель, сообщает Argus media. Отмечается, что это минимальный уровень с февраля 2002 года. По оценке агентства, на цены повлияла информация об увеличении отгрузок нефти...
В Иркутске нет причин для ажиотажного спроса на продукты питания- региональное правительство
Отсрочка уплаты НДС могла бы поддержать ликвидность продуктовых ритейлеров
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании