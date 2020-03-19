Bank of America заявил, что США уже находятся в рецессии

В четверг Bank of America предупредил инвесторов, что рецессии, вызванной коронавирусом, уже невозможно избежать, поскольку она наступила, информирует CNBC.



«Мы официально заявляем, что экономика впала в рецессию», — пишет экономист американского банка Мишель Мейер. «Рабочие места будут потеряны, благосостояние разрушено, а доверие подорвано». Bank of America ожидает, что экономика «рухнет» во втором квартале, сократившись на 12%, ВВП в 2020 г. сократится на 0,8%.

Банк ожидает провал в апреле, за которым последует «очень медленный возврат к росту, а более-менее нормальной экономика будет лишь к июлю». Несмотря на серьезное снижение, эксперты Bank of America считают, что оно будет кратковременным благодаря агрессивным стимулирующим мерам.