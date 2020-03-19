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В Иркутске нет причин для ажиотажного спроса на продукты питания- региональное правительство

19 марта 2020

Региональная власть успокаивает: товаров в магазинах Иркутской области достаточно, ситуация на продовольственном рынке стабильная, региональные ритейлеры подтверждают наличие товаров на складах, а ФАС ведет постоянный мониторинг цен.  Ситуация на продовольственном рынке на фоне ситуации по коронавирусной инфекции стала главной темой оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков на территории Иркутской области.

<p>Магазин Metro в Иркутске.<br /> Фото: Георгий Чернявский, <a href=\"https://sia.ru/%22https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1150886135254077&set=pcb.1150888431920514&type=3&theater\\%22\">https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1150886135254077&set=pcb.1150888431920514&type=3&theater</a></p>

Магазин Metro в Иркутске.
Фото: Георгий Чернявский, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1150886135254077&set=pcb.1150888431920514&type=3&theater

Напомним, что ранее о том, что в магазинах Иркутской области отмечается  ажиотажный спрос на продукты питания и средства личной гигиены на фоне эпидемии коронавируса,  заявила заместитель руководителя службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.

– В связи с информацией, распространяемой через социальные сети, в оптовой и розничной торговле, начиная с прошедших выходных, фиксируется повышенный спрос на продукты питания длительного хранения (крупы, сахар, муку, консервированную продукцию) и средства личной гигиены. Между тем «вымывания» товаров этой группы не наблюдается. Поставки товаров в организации розничной торговли осуществляются своевременно, – сообщила первый заместитель руководителя службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.

Важно не допустить роста цен

– Перед нами стоит задача принять все возможные меры для предотвращения резкого роста цен на товары первой необходимости, а также обеспечить регион необходимыми товарными запасами. Недопустим дефицит отдельных товаров вследствие повышенного спроса на них, – заявил исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства региона Константин Зайцев.

Причин для ажиотажного спроса на продукты питания нет

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области констатирует, причин для ажиотажного спроса на продукты питания нет. Цены на прежнем уровне. Ведомство ежедневно во взаимодействии с торговыми организациями проводит мониторинг розничных цен на продовольственные товары, на особом контроле товары первой необходимости.

Ритейлеры подтверждают наличие товара на складах

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С 18 марта служба запустила работу горячей линии по ситуации на продовольственном рынке. Ежедневно с 08.00 до 22.00 по телефону 8950-072-30-50 будут принимаются звонки от граждан по вопросам отсутствия продуктов питания в магазинах и ценах. Поступило 10 звонков. По всем вопросам даны разъяснения.

Торговые организации подтвердили информацию ведомства, отметив, что товары имеются в наличие, работа по отгрузкам продуктов питания идет в штатном режиме.

ФАС ведет мониторинг цен

Свою позицию обозначило управление федеральной антимонопольной службы по Иркутской области. Руководитель ведомства Александр Кулиш сообщил, что совместно с Правительством региона проводится работа по анализу ситуации, связанной с реализацией медицинских масок и продуктов питания.

– Управление проверяет информацию у розничных продавцов аптечной и продуктовой сетей, проводится мониторинг закупочных цен. Признаков нарушения антимонопольного законодательства на текущий момент не установлено, – сказал Александр Кулиш.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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