Почему не стоит доверять оптимизму на рынке - аналитики

Российский фондовый рынок в четверг в плюсе, и это сморится как минимум странно - нефть хотя и корректируется, но отталкивается от «дна», и поводов для радости здесь мало, иностранные рынки продолжают продавать. Замелькали мнения о том, что отечественные индексы приободрились, увидев отскок по сырью. Но, скорее всего, это тоже не соответствует действительности. Вероятнее всего, попытки покупать идут, потому что Минфин вышел на рынок с долларами, продавая их, чтобы выкупить позже пакет «Сбербанка». Локальное увеличение объемов ликвидности, не более того, считает Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»:

Вряд ли пока есть основания для оптимизма. Индекс МосБиржи восстановился к 2278 пунктам к вечеру, но это мало что значит - до сих пор сохраняются шансы провала к 2150 пунктам и, может быть, ниже. Индекс РТС восстановился к 903 пунктам, однако пока оставим на пятницу в силе сценарий с проходом к 700-750 пунктам, раз конъюнктура существенно не изменилась.

То, что происходит в последнее время с акциями «Ленты», легко объяснимо потребительским ажиотажем и прекрасным самочувствием ритейлеров по этому поводу. Бумаги восстановились к максимумам двухнедельной давности и вполне могут продолжать повышение вплоть до 170 руб. В акциях «Магнита» также идет отскок, и если бумаге удастся закрепиться выше 3200 руб., будем говорить о полноценной смене тренда.

Акции «Лукойла» и «Роснефти» сегодня фигурируют среди фаворитов рыночного спроса - инвесторы подбирают очень дешевое. Но не факт, что этот отскок, опять же, будет полноценным и долгосрочным - нефть очень низко и оставляет за собой шансы на продолжение падения.

Доллар и евро скорректировались в паре с рублем, но и здесь стоит обратить внимание на сильный фактор в лице присутствия Минфина и исполнения им четко поставленных задач. В пятницу состоится плановое заседание Банка России, и почему-то много мыслей о том, что ничего не изменится со ставкой: ЦБ побоится разогнать инфляцию, которая и так уже летит вперед. Доллар США консолидируется к вечеру около 79,38 руб., в ближайшее время может попробовать закрепиться в пределах 79,00-81,50 руб. Евро отступил к 85,50 руб. за счет происходящего на мировом валютном рынке и завтра может оставаться в пределах 85-88 руб.