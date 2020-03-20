Сигнал от ЦБ: рост выше 80 рублей за доллар является чрезмерным

Как стало известно, Банк России с 19 марта до 30 сентября 2020 г. намерен продавать иностранную валюту на внутреннем рынке, если цена нефти марки Urals будет ниже уровня $25 за баррель. При превышении этого уровня операции, соответственно, совершаться не будут. Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер», считает,что действия регулятора можно расценить как сигнал того, что ЦБ считает курс выше 80 за доллар чрезмерно высоким, хотя традиционно для регулятора в приоритете не конкретное значение курса, а темпы его изменения.

Аналитик напоминает, для стабилизации ситуации на валютном рынке ЦБ уже предпринимал ряд мер — ранее он на месяц приостановил отложенные покупки иностранной валюты в размере 2,8 млрд рублей в день, а также продает валюту в рамках бюджетного правила (на 5,5–5,6 млрд рублей 17–18 марта):

— В настоящий момент нефть марки Urals торгуется с дисконтом чуть выше $4 за баррель к бенчмарку Brent. Справочно, согласно данным Platts:

· накануне компания Shell купила у нефтетрейдера Trafigura 100 тыс. тонн Urals с дисконтом $4,15 за баррель к Brent (на условиях CIF, Роттердам, доставка 5—9 апреля);

· также Shell купила у нефтетрейдера Glencore 100 тыс. тонн Urals с дисконтом $4,20 за баррель к Brent c доставкой 4—8 апреля).

Для наглядности можно ориентироваться на индекс справедливой стоимости Urals в средиземноморье, который по собственной методологии рассчитывает агентство Bloomberg. Накануне котировки Brent рухнули до $24,50 за баррель — самого низкого значения с мая 2003 года. Соответственно, рассчитываемое Bloomberg значение индекса для Urals падало до $20 за баррель.

При текущей стоимости Brent (по состоянию на четверг, 19 марта), Urals стоит дешевле $25 за баррель, что предполагает соответствующие операции регулятора по продаже валюты из ФНБ для оплаты приобретаемого пакета акций Сбербанка.

Регулятор подчеркнул, что разработанный им механизм продаж призван стабилизировать валютный курс. Соответственно, перед ним (механизмом) не стоит цель полностью прекратить ослабление российской валюты при низких ценах на нефть на мировом рынке. Но на наш взгляд, действия регулятора можно расценить как сигнал того, что ЦБ считает курс выше 80 за доллар чрезмерно высоким, хотя традиционно для регулятора в приоритете не конкретное значение курса, а темпы его изменения.

При высоких темпах выше 80 рублей за единицу американской валюты значительно возрастает вероятность повышения ключевой ставки в рамках запланированного на 20 марта заседания (или позже). Если Центробанку удастся с учетом внешних условий обуздать рыночную турбулентность то, согласно нашему базовому сценарию, ключевая ставка в пятницу будет оставлена без изменений на уровне 6,00%. Действительно, риска резкого всплеска инфляции сейчас нет, хотя проинфляционные риски на среднесрочном горизонте повысились. Бегства капитала также не наблюдается. Однако высокая волатильность курса USD/RUB при ценах выше 80,00 может стать для регулятора основанием для повышения ставки в качестве дополнительного шага, направленного на стабилизацию ситуации.