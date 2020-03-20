Внешнеторговый оборот Иркутской области в 2019 году упал на 4,8% до 8,7 млрд долларов

Заметный рост внешнеторговых потоков во всех направлениях в регионе, зафиксированный в 2018 году, сменился спадом. В 2019 году снижение коснулось как поставок экспорта (на 4,3%), так и импорта (на 7,2%). В целом внешнеторговый оборот Иркутской области за 2019 год сократился на 4,8% и составил 8,7 млрд. долларов, сообщает Иркутскстат.

Во внешнеторговых операциях в Иркутской области традиционно преобладает экспорт, в 4 раза превышая объем импорта.

Из важнейших экспортных товаров в 2019 году отмечался рост только по алюминию, на 5,6%. Когда-то на алюминий приходилось более половины экспортной выручки региона, теперь – около четверти, в последние годы его потеснила нефть, составляя почти треть общей стоимости поставок из региона с пересечением государственной границы.

Однако поступление валюты от продажи нефти, целлюлозы, лесоматериалов в 2019 году сократились, отмечает Иркутскстат.