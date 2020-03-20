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В России испытывают вакцину от коронавируса

20 марта 2020

Вакцину разработал государственный центр вирусологии и биотехники «Вектор», вакцину испытывают на лабораторных животных. Об этом 20 марта сообщил Роспотребнадзор.

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Исследователям удалось создать вакцины как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе многообещающих технологий синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины.

Для дизайна вакцин использовали современные биоинформационные системы, а конструирование и доведение до готовых прототипов проводили с помощью передовых наработок, в том числе, в области обратной генетики.

При разработке новых вакцин в современной биологии необходимо провести исследования в системе in vivo – на чувствительных лабораторных животных. Чаще всего для таких исследований используются лабораторные мыши и крысы, также используются хорьки, низшие приматы и другие специальные линии лабораторных животных.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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