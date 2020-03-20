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В 2020 году в Иркутской области строится 16 спортивных объектов

20 марта 2020

Из них восемь должны быть сданы в этом году. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра спорта Приангарья Илья Резник.  

- В текущем году планируется завершить строительство восьми спортивных объектов. Самый крупный – это Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал», который находится в высокой степени готовности. В рамках проекта «Спорт – норма жизни» планируется ввести в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы в поселках Усть-Уда Усть-Удинского района и Большой Луг Шелеховского района, селе Урик Иркутского района, плавательный бассейн в Усть-Куте, спортивный комплекс в селе Казачинское Казачинско-Ленского района. Кроме того, будет построен спортивно-оздоровительный комплекс в селе Знаменка Жигаловского района и ФОК в Ленинском районе Иркутска, - рассказал Илья Резник.  

В этом году начнется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Усолье-Сибирском, поселках Балаганск и Жигалово, деревне Карлук Иркутского района, спортивно-оздоровительного комплекса в поселке Плишкино Иркутского района. Будет вестись строительство крытых катков с искусственным льдом в Свирске и Иркутске. Возобновятся работы по строительству Дома спорта в поселке Усть-Ордынский. Эти объекты будут вводиться в эксплуатацию в 2021 и 2022 годах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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