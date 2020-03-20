Рособрнадзор продлил сроки проведения Всероссийских проверочных работ до 25 мая

Помимо этого, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки разрешила школам самостоятельно определять их график, сообщают в областной администрации.

- Даты проведения проверочных работ для учеников 4-7 классов определяются руководителями учебных заведений по согласованию с органом госвласти субъекта РФ в сфере образования, до конца учебного года они должны будут их провести, – сообщил Анзор Музаев.

В этом году каждая школа имеет свои индивидуальные варианты контрольных измерительных материалов, которые автоматически формируются из банка заданий ВПР, поэтому принятые изменения не повлияют серьезным образом на организацию аттестации. При этом директора школ будут нести персональную ответственность за защиту информации по вариантам проверочных работ их школ.

Даты проведения ВПР в 8 классах, которые в 2020 году проходят в режиме апробации, перенесены на более поздние сроки – с 14 апреля по 14 мая. Образовательные организации самостоятельно будут принимать решение о дате проведении этих проверочных работ.