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Дату досрочного проведения ЕГЭ перенесли на основной период

20 марта 2020

Школьники будут сдавать их с 25 мая по 29 июня, сообщают в областной администрации.

Проведение досрочного периода ЕГЭ планировалось с 20 марта по 13 апреля. На участие в экзаменах в эти сроки было зарегистрировано более 32 тысяч человек. В Иркутской области на этап досрочной сдачи ЕГЭ было заявлено 357 человек. 

- На экзамены в досрочный период в основном зарегистрированы выпускники прошлых лет. Для них в расписании основного периода предусмотрены резервные дни, в которые они смогут сдать экзамены, – сообщил временно исполняющим обязанности руководителя федерального Рособрнадзора Анзор Музаев. 

Если по объективным причинам, подтвержденным документально, тот или иной участник не может сдавать экзамен в резервный срок, региональные государственные экзаменационные комиссии будут принимать решения о сдаче ЕГЭ в основные дни экзаменов вместе с выпускниками текущего года. 

Анзор Музаев добавил, что Рособрнадзор организует проверку работ всех, кто будет сдавать ЕГЭ в резервные дни, в ускоренном режиме, чтобы все они вовремя получили свои результаты и успели подать документы в выбранные вузы. 

Врио руководителя Рособрнадзора отметил, что особое внимание должно быть уделено тем выпускникам, которые зарегистрировались на досрочный период из-за запланированных лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий. Для них будут развернуты экзаменационные пункты в медицинских учреждениях и на дому. 

ЕГЭ для выпускников этого года пройдет по ранее утвержденному расписанию с 25 мая по 29 июня. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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