Дату досрочного проведения ЕГЭ перенесли на основной период

Школьники будут сдавать их с 25 мая по 29 июня, сообщают в областной администрации.

Проведение досрочного периода ЕГЭ планировалось с 20 марта по 13 апреля. На участие в экзаменах в эти сроки было зарегистрировано более 32 тысяч человек. В Иркутской области на этап досрочной сдачи ЕГЭ было заявлено 357 человек.

- На экзамены в досрочный период в основном зарегистрированы выпускники прошлых лет. Для них в расписании основного периода предусмотрены резервные дни, в которые они смогут сдать экзамены, – сообщил временно исполняющим обязанности руководителя федерального Рособрнадзора Анзор Музаев.

Если по объективным причинам, подтвержденным документально, тот или иной участник не может сдавать экзамен в резервный срок, региональные государственные экзаменационные комиссии будут принимать решения о сдаче ЕГЭ в основные дни экзаменов вместе с выпускниками текущего года.

Анзор Музаев добавил, что Рособрнадзор организует проверку работ всех, кто будет сдавать ЕГЭ в резервные дни, в ускоренном режиме, чтобы все они вовремя получили свои результаты и успели подать документы в выбранные вузы.

Врио руководителя Рособрнадзора отметил, что особое внимание должно быть уделено тем выпускникам, которые зарегистрировались на досрочный период из-за запланированных лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий. Для них будут развернуты экзаменационные пункты в медицинских учреждениях и на дому.

ЕГЭ для выпускников этого года пройдет по ранее утвержденному расписанию с 25 мая по 29 июня.