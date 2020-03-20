Сбербанк провел более 500 миллионов оплат проезда банковской картой в общественном транспорте в 2019 году

Сбербанк подвел итоги развития транспортного эквайринга в 2019 году. Всего по итогам прошлого года на транспорте, где работает эквайринг Сбербанка, было зафиксировано более 500 миллионов транзакций на сумму 15,5 млрд рублей.

Благодаря масштабному развитию эквайринга на транспорте количество транзакций в 2019 году увеличилось в пять раз по сравнению с 2018 годом. Индустрия транспорта поднялась на четвертое место среди всех индустрий российской торговли и услуг по количеству транзакций, уступив места в топ-3 только супермаркетам, продуктовым магазинам и ресторанам.

В 2019 году Сбербанк разработал собственную платформу для оплаты проезда и технологию льготной оплаты проезда социальными категориями граждан; первым в России применил автоматическую систему оплаты зонального проезда в режиме вход/выход и вывел на рынок виртуальную транспортную карту.

В настоящий момент оплата проезда банковской картой через эквайринг Сбербанка доступна в 104 городах на 45 тысячах транспортных средств. Ежемесячно количество поездок в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро, оплаченных с помощью эквайринга Сбербанка, увеличивается. Так, в феврале текущего года было зафиксировано уже более 75 млн транзакций на транспорте.

Светлана Кирсанова, заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес»:

«Сбербанк уделяет повышенное внимание развитию транспортного эквайринга и внедрению инновационных технологических решений, которые позволяют не только повышать удобство для клиентов, но и модернизировать отрасль в целом — суммарно мы вложили более семи миллиардов рублей в цифровизацию и развитие платежей в общественном транспорте. За прошедший год мы почти вдвое увеличили количество городов, где общественный транспорт работает на нашем эквайринге, что привело к ожидаемым результатам — уже сегодня каждая вторая поездка оплачивается банковской картой. Дополнительным плюсом безналичной оплаты для пассажиров является возможность сэкономить как за счет действующих скидок на оплату проезда банковской картой, так и периодических акционных предложений от Сбербанка и партнеров».

Клиенты могут оплачивать проезд в городском транспорте с помощью бесконтактной банковской карты или смартфона с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Запуск бесконтактных платежей на транспорте дает возможность существенно сократить время обслуживания пассажира, делая поездку более комфортной. Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки.

Повышенное внимание Сбербанк уделяет вопросу обеспечения проезда льготных пассажиров, которые имеют право на особые условия проезда. В 2019 году была запущена новая технология Social ID, которая позволяет применять для оплаты льготного проезда обычную банковскую карту МИР любого банка. Это сокращает временные затраты льготников на получение какой-то отдельной транспортной карты или бумажного проездного — можно использовать имеющуюся банковскую карту, на которую уже приходят пенсия и другие социальные зачисления.