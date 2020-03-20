Корпоративный университет Сбербанка открыл бесплатный доступ к новому курсу «Управление дистанционными командами и сотрудниками»

Корпоративный университет Сбербанка открыл бесплатный доступ к новому курсу «Управление дистанционными командами и сотрудниками», который был разработан специально для поддержки компаний в текущих условиях.

Многие компании и руководители столкнулись с необходимостью перевода сотрудников на удаленную работу. Концепция дистанционной работы может звучать просто, однако, требует серьезной подготовки, четкого планирования и реализации всех управленческих задач.

Задача данного курса – помочь руководителям организовать удаленный формат работы, не теряя производительности, повышая безопасность и удовлетворенность сотрудников, и экономя затраты.

На курсе «Управление дистанционными командами и сотрудниками» участники получат ответы на следующие вопросы:

Как организовать удаленный формат работы, не теряя производительности?

Как обеспечить безопасность дистанционной работы?

Как поддержать вовлеченность сотрудников в этот период?

Кроме того, темы курса раскрывают особенности дистанционной коммуникации, постановки задач, делегирования, контроля, обратной связи, мотивации и вовлеченности. Обучение поможет получить конкретные инструменты для управления сотрудниками и командами, работающими дистанционно.

Бесплатный образовательный курс «Управление дистанционными командами и сотрудниками» доступен для всех желающих по ссылке: https://course.sberbank-school.ru/

С 23 марта на платформе «Виртуальная школа Сбербанка» будет открыт бесплатный доступ и к другому образовательному контенту. Следите за анонсами на сайте: https://sberbank-university.ru/press-center/

Справка о «Виртуальной школе» Сбербанка

«Виртуальная школа» — дистанционный портал Корпоративного университета Сбербанка. Среди программ, представленных на сайте, можно найти курсы, направленные как на развитие межличностных навыков (корпоративных компетенций), так и на улучшение профессиональных навыков, необходимых не только сотрудникам Сбербанка, но и представителям других компаний.