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Корпоративный университет Сбербанка открыл бесплатный доступ к новому курсу «Управление дистанционными командами и сотрудниками»

20 марта 2020

Корпоративный университет Сбербанка открыл бесплатный доступ к новому курсу «Управление дистанционными командами и сотрудниками», который был разработан специально для поддержки компаний в текущих условиях. 

Многие компании и руководители столкнулись с необходимостью перевода сотрудников на удаленную работу. Концепция дистанционной работы может звучать просто, однако, требует серьезной подготовки, четкого планирования и реализации всех управленческих задач.

Задача данного курса – помочь руководителям организовать удаленный формат работы, не теряя производительности, повышая безопасность и удовлетворенность сотрудников, и экономя затраты.

На курсе «Управление дистанционными командами и сотрудниками» участники получат ответы на следующие вопросы:          

         

  • Как организовать удаленный формат работы, не теряя производительности?
  • Как обеспечить безопасность дистанционной работы?
  • Как поддержать вовлеченность сотрудников в этот период?

 

Кроме того, темы курса раскрывают особенности дистанционной коммуникации, постановки задач, делегирования, контроля, обратной связи, мотивации и вовлеченности. Обучение поможет получить конкретные инструменты для управления сотрудниками и командами, работающими дистанционно. 

Бесплатный образовательный курс «Управление дистанционными командами и сотрудниками» доступен для всех желающих по ссылке: https://course.sberbank-school.ru/

С 23 марта на платформе «Виртуальная школа Сбербанка» будет открыт бесплатный доступ и к другому образовательному контенту. Следите за анонсами на сайте: https://sberbank-university.ru/press-center/

Справка о «Виртуальной школе» Сбербанка

«Виртуальная школа» — дистанционный портал Корпоративного университета Сбербанка. Среди программ, представленных на сайте, можно найти курсы, направленные как на развитие межличностных навыков (корпоративных компетенций), так и на улучшение профессиональных навыков, необходимых не только сотрудникам Сбербанка, но и представителям других компаний.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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