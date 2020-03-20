Держатели карт МИР Дальневосточного банка теперь могут совершать покупки с помощью приложения Samsung Pay

Использовать Samsung Pay — удобный и безопасный мобильный платежный сервис, который принимается к оплате везде, где можно совершить покупку по обычной банковской карте с бесконтактной технологией или магнитной полосой, теперь могут держатели карт МИР Дальневосточного банка.

Чтобы оплатить покупку, необходимо:

провести по экрану мобильного устройства снизу вверх и выбрать карту для совершения платежа;

подтвердить оплату по отпечатку пальца, радужке глаз или PIN-коду приложения;

поднести смартфон к терминалу для оплаты.

В Samsung Pay реализована надежная трёхуровневая защита для обеспечения безопасности платёжных операций по карте: помимо подтверждения каждой транзакции, вместо номера карты используется специальный цифровой код – токен. А за безопасность на программном и аппаратном уровнях независимо от операционной системы устройства отвечает платформа Samsung KNOX.

Подробнее о Samsung Pay можно узнать на сайте Дальневосточного банка.