Банк «Солидарность» присоединился к системе денежных переводов «АзияЭкспресс»

С 20 марта 2020 года Банк «Солидарность» предлагает своим клиентам воспользоваться системой денежных переводов «АзияЭкспресс».

Система денежных переводов «АзияЭкспресс», созданная на базе АО «Азия-Инвест Банк», позволяет мгновенно переводить денежные средства физическим лицам (без открытия счета) из России в Узбекистан и из Узбекистана в Россию.

Данный сервис пользуется высоким спросом и является одним из самых популярных сервисов на рынке денежных переводов.

На первом этапе подключения, сервис денежных переводов доступен в следующих офисах Банка:

ДО «Торговый центр «Ханой-Москва» (г. Москва) ДО «Ангара» филиала «Иркутский» (г. Иркутск) Филиал «Иркутский» АО КБ «Солидарность» (г. Иркутск)

В ближайшее время система денежных переводов «АзияЭкспресс» будет доступна во всех офисах и дополнительных офисах Банка.

Подробнее о системе денежных переводов «АзияЭкспресс»: https://ai-bank.ru/asia_express/