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Торговые сети Иркутска проверят на предмет спекуляции ценами на продукты

20 марта 2020

Такое распоряжение дал вице-мэр Иркутска Руслан Болотов, сообщают в городской администрации.

По итогам заседания был выдан ряд поручений по сложившейся обстановке в Иркутске в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, вице-мэр Иркутска Руслан Болотов поручил до конца недели организовать совещание с представителями торговых сетей для обсуждения вопросов продовольственной обеспеченности в магазинах и супермаркетах города.

– Сегодня в регионе ситуация – стабильна. В Иркутске и других городах области нет официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией. О текущей ситуации население необходимо оповещать объективно и своевременно, а также пресекать распространение ложных новостей, – подчеркнул Руслан Болотов. – Кроме этого, до конца рабочей недели профильный департамент администрации Иркутска должен организовать совещание с представителями торговых сетей города. Важно не допустить роста цен в магазинах, аптеках и создания ложного ажиотажа вокруг продовольствия, дезинфицирующих средств.

В школах и детских садах Иркутска введен режим повышенной готовности.

Усилены меры по дезинфекции классов и групп, ежедневно педагоги ведут мониторинг посещаемости. Также родители могут написать заявление о переводе ребенка на дистанционное обучение.

Ограничено проведение массовых мероприятий, где присутствует более 50 человек. Учреждениям культуры и спорта рекомендовано отменить все крупные мероприятия до 12 апреля.

Будет проведена специальная дезинфекция подвижного состава муниципального транспорта. Обработка троллейбусов, автобусов и трамваев начнется с завтрашнего дня.

По информации министерства здравоохранения Иркутской области, на сегодня в медицинских учреждениях города сформирован запас медикаментов и средств защиты для работы врачей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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