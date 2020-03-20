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Примсоцбанк предпринял серьёзные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции

20 марта 2020

Основным приоритетом в работе Примсоцбанка всегда были и остаются наши многочисленные клиенты. Учитывая сложившуюся сложную обстановку, связанную с распространением вируса COVID-19, банк предпринял серьёзные меры по недопущению распространения вирусной инфекции и обеспечению непрерывности обслуживания физических лиц и бизнеса наших клиентов.

В связи с этим, банк обращает внимание, что большинство банковских операций может быть осуществлено дистанционно, без посещения офисов банка:
 

Для физических лиц в сервисе ПримсоцЛ@йн
(в т.ч. мобильное приложение):		 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в сервисе Банк – Клиент «iBank»:
  • Открытие счета, срочного вклада

  • Оплата платежей

  • Оплата кредита, в т.ч. через систему быстрых платежей

  • Перевод рублей, иностранной валюты

  • Заявка на кредит

  • Заказ дебетовых карт

  • Покупка и продажа иностранной валюты

  • Оформление справок
  
  • Перевод в иностранной валюте

  • Перевод в рублях, в т.ч. иностранному контрагенту

  • Валютный контроль

  • Покупка и продажа иностранной валюты

  • Открытие расчётных/текущих/ карточных счетов

  • Подключение дополнительных банковских услуг

  • Заказ корпоративных карт

  • Направление в банк сведений, необходимых для идентификации клиента.

 


Подключение ПримсоцЛ@йн – бесплатно, по звонку в контактный центр банка (необходимо указать кодовое слово), в мобильном приложении по номеру карты или в банкоматах Примсоцбанка.

Подключение iBank – в любом офисе Примсоцбанка обслуживающем юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В период до 15.04.2020 г. плата за подключение сервиса и выдачу токена с действующих клиентов - не взимается. Дополнительно предлагаем бесплатный выпуск корпоративной карты для осуществления самоинкассации в банкоматах банка с функцией приема наличных, в том числе в круглосуточных зонах самообслуживания 24/7.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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