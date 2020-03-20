Примсоцбанк предпринял серьёзные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции

Основным приоритетом в работе Примсоцбанка всегда были и остаются наши многочисленные клиенты. Учитывая сложившуюся сложную обстановку, связанную с распространением вируса COVID-19, банк предпринял серьёзные меры по недопущению распространения вирусной инфекции и обеспечению непрерывности обслуживания физических лиц и бизнеса наших клиентов.

В связи с этим, банк обращает внимание, что большинство банковских операций может быть осуществлено дистанционно, без посещения офисов банка:



Для физических лиц в сервисе ПримсоцЛ@йн

(в т.ч. мобильное приложение): Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

в сервисе Банк – Клиент «iBank»: Открытие счета, срочного вклада

Оплата платежей

Оплата кредита, в т.ч. через систему быстрых платежей

Перевод рублей, иностранной валюты

Заявка на кредит

Заказ дебетовых карт

Покупка и продажа иностранной валюты

Оформление справок Перевод в иностранной валюте

Перевод в рублях, в т.ч. иностранному контрагенту

Валютный контроль

Покупка и продажа иностранной валюты

Открытие расчётных/текущих/ карточных счетов

Подключение дополнительных банковских услуг

Заказ корпоративных карт

Направление в банк сведений, необходимых для идентификации клиента.





Подключение ПримсоцЛ@йн – бесплатно, по звонку в контактный центр банка (необходимо указать кодовое слово), в мобильном приложении по номеру карты или в банкоматах Примсоцбанка.



Подключение iBank – в любом офисе Примсоцбанка обслуживающем юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.



В период до 15.04.2020 г. плата за подключение сервиса и выдачу токена с действующих клиентов - не взимается. Дополнительно предлагаем бесплатный выпуск корпоративной карты для осуществления самоинкассации в банкоматах банка с функцией приема наличных, в том числе в круглосуточных зонах самообслуживания 24/7.

