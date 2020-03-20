Примсоцбанк предпринял серьёзные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции

Основным приоритетом в работе Примсоцбанка всегда были и остаются наши многочисленные клиенты. Учитывая сложившуюся сложную обстановку, связанную с распространением вируса COVID-19, банк предпринял серьёзные меры по недопущению распространения вирусной инфекции и обеспечению непрерывности обслуживания физических лиц и бизнеса наших клиентов.
В связи с этим, банк обращает внимание, что большинство банковских операций может быть осуществлено дистанционно, без посещения офисов банка:
|Для физических лиц в сервисе ПримсоцЛ@йн
(в т.ч. мобильное приложение):
|Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в сервисе Банк – Клиент «iBank»:
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Подключение ПримсоцЛ@йн – бесплатно, по звонку в контактный центр банка (необходимо указать кодовое слово), в мобильном приложении по номеру карты или в банкоматах Примсоцбанка.
Подключение iBank – в любом офисе Примсоцбанка обслуживающем юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В период до 15.04.2020 г. плата за подключение сервиса и выдачу токена с действующих клиентов - не взимается. Дополнительно предлагаем бесплатный выпуск корпоративной карты для осуществления самоинкассации в банкоматах банка с функцией приема наличных, в том числе в круглосуточных зонах самообслуживания 24/7.