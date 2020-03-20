Примсоцбанк вошёл в ТОП-50 самых медийных банков страны по итогам февраля

Примсоцбанк занял 43 место медиарейтинга российских банков за февраль 2020 года, опубликованном на портале Banki.ru. Банк впервые попал в февральский выпуск исследования.

— Основу информационной повестки банка в феврале составили публикации по снижению ставок по потребительскому кредитованию, праздничных акциях для держателей банковских карт, обновлению программ кредитования малого бизнеса, в том числе и по программам Минэкономразвития России. Заметными оказались новости об обновлении сервисов дистанционного обслуживания: в феврале мы сообщили о трёх новых функциях, доступных в интернет-банке и мобильном приложении, — отметил Георгий Бибаев, начальник отдела маркетинга и рекламы ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Рейтинг был сформирован на основе медиаиндекса и отражает как количественное, так и качественное присутствие Примсоцбанка в информационном поле. Он зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания и других параметров. Учтены публикации в базе сми «Медиалогия», насчитывающей более 54 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. Ознакомиться с рейтингом можно на сайте Banki.ru, в разделе «Исследования».