Примсоцбанк изменил тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание ЮЛ и ИП

30 марта 2020 года будут внесены изменения тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание ЮЛ и ИП в ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк". Ознакомиться с действующими тарифами банка можно в разделе "тарифный справочник" на сайте Банка.