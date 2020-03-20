Примсоцбанк изменил тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание ЮЛ и ИП

30 марта 2020 года будут внесены изменения тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание ЮЛ и ИП в ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк". Ознакомиться с действующими тарифами банка можно в разделе "тарифный справочник" на сайте Банка.
Новости
Примсоцбанк изменил тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание ЮЛ и ИП20 марта 2020
/ Сибирское Информационное Агентство /
Смотрите также:
Пустых полок не будет. Магазинам хватит запасов продуктов минимум на два месяца - Минпромторг
В Иркутске нет причин для ажиотажного спроса на продукты питания- региональное правительство
В марте в лидерах потребительского спроса оказались: туалетная бумага, гречка и сахар